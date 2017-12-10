«Салават Юлаев» — «Локомотив»: Макаров подрался с Накладалом

Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» форвард уфимского клуба Игорь Макаров подрался с защитником ярославцев Якубом Накладалом.

Макаров применил силовой приём против нападающего «Локомотива» Петри Контиолы, после чего Накладал заступился за своего партнёра, и завязалась драка. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку, а Накладал к тому же был наказан ещё и малым и дисциплинарным штрафом за то, что спровоцировал потасовку. Малый штраф Накладала был реализован Теэму Хартикайненым.

В первом матче нынешнего сезона между этими командами Макаров подрался с форвардом ярославцев Максимом Тальбо.

«Локомотив» — «Салават»: Тальбо уронил на лёд Осипова и подрался с Макаровым

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

После 30 минут матча счёт во встречи 2:2.