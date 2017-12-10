Два игрока первого раунда драфта НХЛ в расширенном составе сборной Чехии на МЧМ

Стал известен расширенный состав сборной Чехии на МЧМ-2018, которая начнёт выступление на турнире игрой со сборной России.

Вратари:

Йозеф Кореньяр («Бенатки-над-Йизероу»), Якуб Шкарен («Жихлава»).



Защитник:

Лушка Доудера («Литвинов»), Филип Хаман («Фрыдек-Миштек»), Франтишек Грдинка («Млада Болеслав»), Давид Квашничка («Пльзень»), Якуб Галваш («Оломоуц»), Войтех Будик («Принс Альбер», WHL), Ондэей Вала («Камлопс», WHL), Радим Шальда («Сэнт-Джон», QMJHL), Либор Гайек («Саскатун», WHL), Филип Краль («Спокэн», WHL).



Нападающие:

Филип Хельт, Ондржей Махала (оба- — Литомерице), Пётр Кодытек («Пльзень»), Даниэль Куровский («Витоковице»), Мартин Каут («Пардубице»), Мартин Нечас («Комета» Брно), Радован Павлик («градец Кралове»), Марек Захар («Шербрук», QMJHL), Альберт Михняк («Миссисага», OHL), Остап Сафин («Сэнт-Джон», QMJHL), Филип Хытил («Хартфорд», AHL), Кристиан Райхел («Ред Дир», WHL), Филип Задина («Галифакс», QMJHL), Крыштов Грабик («Либерец»), Якуб Лауко («Хомутов»).

Нападающий «Кометы» Мартин Нечас является самым высоковыбранным игроком сборной на драфте НХЛ 2017 года — под 12-м номером его выбрала «Каролина Харрикейнз». Также в первом раунде прошедшего в июле драфта Национальной хоккейной лиги был выбран нападающий Филип Хытил («Нью-Йорк Рейнджерс», 21-й номер). Остап Сафин выбран под 115-м номером «Эдмонтон Ойлерз».