4 игрока первого раунда драфта НХЛ в расширенном составе сборной Швеции на МЧМ

Стал известен расширенный состав сборной Швеции на молодёжный чемпионат мира 2018 года. Шведская сборная является одним из соперников сборной России по групповому раунду.

Вратари: Филип Густафссон («Лулео», SHL), Филип Ларссон («Трай-Сити», USHL), Олле Эрикссон («Фэрьестад», SHL).



Защитники: Расмус Далин («Фрелунда», SHL), Эрик Браннстрём (ХВ-71), Тимоти Лильегрен («Торонто Марлис», АХЛ), Линус Хогберг («Векше»), Якоб Моверар («Миссиссога», OHL), Густав Линдстрём («Алмтуна»), Филип Вестерлунд («Фрелунда», SHL), Йеспер Селльгрен (МОДО).



Нападающие: Элиас Петтерссон («Векше», SHL), Лиас Андерссон («Фрелунда», SHL), Йеспер Боквист («Брюнэс», SHL), Тим Содерлунд («Шеллефтео», SHL), Фредрик Карлстрем («Линчепинг», SHL), Аксель Юнссон Фьелльбю («Юргорден», SHL), Маркус Давидссон («Юргорден», SHL), Исак Лундестрем («Лулео», SHL), Линус Линдстрем («Шеллефтео», SHL), Гленн Густафссон («Эребру», SHL), Фабиан Зеттерлунд («Фэрьестад», SHL), Якоб Олофссон («Тимра», SHL), Давид Густафссон (ХВ-71, SHL), Лукас Элвенес («Регле», SHL).

Нападающий «Векше» Элиас Петтерссон является самым высоковыбранным игроком сборной на драфте НХЛ 2017 года — под 5-м номером его выбрал «Ванкувер Кэнакс». Также в первом раунде прошедшего в июле драфта Национальной хоккейной лиги были выбраны нападающий Лиас Андерссон («Нью-Йорк Рейнджерс», 7-й номер), защитник Эрик Браннстрём («Вегас Голден Найтс», 15-й номер), Тимоти Лильегрен («Торонто Мэйпл Лифс», 17-й номер).

Во втором раунде выбраны Маркус Давидссон («Баффало Сэйбрз», 37-й номер), Густав Линдстрём («Детройт Ред Уингз», 38-й номер), Филип Вестерлунд («Аризона Койотс», 44-й номер).

Также в топ-100 драфта НХЛ 2017 выбран Фабиан Зеттерлунд («Нью-Джерси Дэвилз», 63-й номер).

Защитник Расмус Далин является главным фаворитом драфта НХЛ 2018 года.