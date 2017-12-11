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WHL: защитник «Свифт Каррент» Артём Минулин сделал три передачи и набрал «+3»

Хоккей

Защитник команды WHL «Свифт Каррент» Артём Минулин оформил ассистентский хет-трик и был признан третьей звездой матча с «Эдмонтоном», который завершился со счётом 6:1.

Минулин нанёс два броска по воротам и завершил матч с показателем полезности «+3».

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте WHL.

Справка «Чемпионата»

Артём Минулин, родился 1 октября 1998 года в Тюмени.

Начал заниматься хоккеем в тюменском «Газовике». В сезоне-2014/15 выступал за команду U17 магнитогорского «Металлурга» и «Стальных Лисов» в МХЛ. Сыграл на Мировом Кубке вызова за сборную России U17, в шести матчах отметившись одной передачей.

С сезона-2015/16 играет в WHL за «Свифт Каррент». Дважды участвовал в суперсерии между молодёжной сборной России и сборными канадских юниорских лиг.

В этом сезоне набрал 19 (5+14) очков в 29 играх, всего в WHL провёл 171 матч, набрав 102 (18+84) балла.
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