Бэтмен и Джокер брали интервью у игроков на матче «Торпедо» — «Йокерит»

Герои мирового блокбастера «Тёмный рыцарь» Бэтмен и Джокер вместе с болельщиками «Торпедо» создали неповторимую атмосферу на матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом», который прошёл в Нижнем Новгороде.



Они развлекали болельщиков в перерывах матча и на трибунах во время игры, а также брали интервью у игроков в перерывах и работали на пресс-конференции главных тренеров после матча.

Встреча завершилась победой нижегородской команды со счётом 3:2.

Видео можно посмотреть также на канале «Торпедо» в YouTube.