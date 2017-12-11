Дмитрий Кагарлицкий признан лучшим нападающим недели в КХЛ

КХЛ определила лауреатов 15-й недели регулярного чемпионата в четырёх номинациях.

Какой была бы сборная без СКА и ЦСКА. Настоящая народная команда За такую сборную России хотелось бы болеть.

– Лучшим вратарём признан Ларс Юханссон (ЦСКА), в двух гостевых матчах одержавший две победы, обе — на ноль. Сухая серия голкипера продолжается и составляет на данный момент 153 минуты 53 секунды.



– Лучшим защитником признан Михаил Григорьев («Торпедо»), одержавший вместе с командой победы во всех трёх матчах недели и отметившийся в них тремя заброшенными шайбами (лучший результат в лиге среди игроков его амплуа). Две из этих шайб (в ворота «Слована» и «Йокерита») стали решающими. Григорьев завершил все встречи недели с положительным показателем полезности при общем показателе "+5", а также отметился 9 бросками по воротам и четырьмя силовыми приёмами.



– Лучшим нападающим признан Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), в трёх матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 5 (3+2) очков (лучший результат недели среди нападающих). В матче со «Слованом» нападающий сделал дубль, а также не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+2". На его счету также 14 бросков по воротам.



– Лучшим новичком признан нападающий Александр Петунин («Динамо» М), в трёх гостевых матчах одержавший вместе с командой две победы и отметившийся заброшенной шайбой в игре с «Нефтехимиком». Петунин не завершил ни одну из встреч недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+2", в среднем проводил на льду 13 минут 41 секунду и нанёс 8 бросков по воротам.

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