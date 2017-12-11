Осала: невызов в сборную мотивирует, но важнее приносить пользу «Магнитке»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Оскар Осала прокомментировал непопадание в состав сборной Финляндии на Кубок Первого канала, а также поделился ожиданиями от матча с «Йокеритом», который начнётся в 17:00 мск в Магнитогорске.

«То, что меня не вызвали в сборную на Кубок Первого канала, – это в любом случае мотивация! Конечно, мне очень хочется выступить за свою страну на Олимпиаде. Но на сегодняшний день есть другая и более важная мотивация — приносить максимальную пользу своему клубу. Чем лучше я буду играть за «Металлург», тем больше шансов попасть в поле зрения тренерского штаба сборной.

«Йокерит» – сильный и хороший клуб. И победить его будет вдвойне приятнее. Играть против финского клуба – хороший стимул для меня. На такие матчи, наоборот, выхожу на лёд с ещё большим желанием проявить себя. Это ещё одна возможность проявить себя и показать свой уровень тренерам сборной Финляндии», — цитирует Осалу пресс-служба клуба.