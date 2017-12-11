Как стало известно «Чемпионату», защитник Кирилл Кольцов близок к переходу в «Локомотив».

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34-летний хоккеист начинал сезон в «Тракторе», но в конце ноября был помещён в список отказов, а 1 декабря расторг с клубом контракт по обоюдному согласию сторон. Кольцов в этом сезоне входит в тройку худших игроков лиги по показателю полезности с «-18». В 29 матчах он отметился 9 (1+8) баллами за результативность. В КХЛ на его счету 313 (72+241) очков в 558 играх.



Кольцов является чемпионом России 2008 года и обладателем кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева».

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