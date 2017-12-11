Григорий Дронов из-за травмы пропустит молодёжный чемпионат мира

Тренерский штаб молодёжной сборной России принял решение отправить в расположение клуба защитника Григория Дронова, сообщает пресс-служба ФХР.

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В ходе тренировочного процесса у защитника обострилась травма, полученная им ещё в конце октября в игре за «Металлург» Мг. Дополнительное обследование показало, что полностью восстановиться к старту молодёжного чемпионата мира в Баффало Дронов не успеет.

19-летний Дронов является бронзовым призёром МЧМ-2017. В этом сезоне он сыграл за «Магнитку» 21 матч и набрал 5 (1+4) очка при показателе полезности «-3».

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