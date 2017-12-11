Илья Зубов и Якуб Накладал дисквалифицированы на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча «Салават Юлаев» — «Локомотив».
1. Принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Салавата Юлаева» Илью Зубова наказание по правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.14.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
Видео нарушения Зубова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.
2. Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Локомотива» Якуба Накладала наказание по правилу 528 в, п.2 (Драки или грубость) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – малый штраф плюс большой штраф плюс дисциплинарный штраф (2 мин. + 5 мин. + 10 мин.), а также согласно п.3.4. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.
Для Накладала эта драка стала второй в сезоне, поэтому в соответствии с п. 4.4.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ «За второй и каждый последующий большой штраф (5 минут) без определения зачинщика или агрессора в драке» на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.
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Видео нарушения Накладала можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.