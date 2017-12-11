Илья Зубов и Якуб Накладал дисквалифицированы на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча «Салават Юлаев» — «Локомотив».

1. Принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Салавата Юлаева» Илью Зубова наказание по правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.14.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Видео нарушения Зубова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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2. Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Локомотива» Якуба Накладала наказание по правилу 528 в, п.2 (Драки или грубость) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – малый штраф плюс большой штраф плюс дисциплинарный штраф (2 мин. + 5 мин. + 10 мин.), а также согласно п.3.4. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.

Для Накладала эта драка стала второй в сезоне, поэтому в соответствии с п. 4.4.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ «За второй и каждый последующий большой штраф (5 минут) без определения зачинщика или агрессора в драке» на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

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Видео нарушения Накладала можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.