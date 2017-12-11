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«Югра» в серии буллитов одолела «Автомобилист», выиграв впервые с октября

Хоккей

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» уступил ханты-мансийской «Югре» в серии буллитов, игра завершилась со счётом 3:4 Б. Команда Анатолия Емелина прервала серию из 12 поражений, предыдущую победу клуб одержал в октябре.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Алексей Михнов, Анатолий Голышев и Александр Кучерявенко. У «Югры» голы на свой счёт записали Войтех Полак, Никлас Бурстрём и Максим Пестушко, победный буллит реализовал Бурстрём.

Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3 : 4
1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Михнов (Торченюк, Чайковски) – 01:52 (5x5), 2:0 – Голышев (Кучерявенко, Миловзоров) – 27:23 (5x5), 2:1 – Полак (Булянский, Майоров) – 31:51 (5x5), 3:1 – Кучерявенко (Егоршев, Куляш) – 35:37 (5x5), 3:2 – Бурстрём (Михеев, Пестушко) – 44:32 (5x5), 3:3 – Пестушко (Бурстрём) – 49:24 (5x5), 3:4 – Бурстрём – 65:00 ( ПБ)
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