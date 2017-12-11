«Югра» в серии буллитов одолела «Автомобилист», выиграв впервые с октября

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» уступил ханты-мансийской «Югре» в серии буллитов, игра завершилась со счётом 3:4 Б. Команда Анатолия Емелина прервала серию из 12 поражений, предыдущую победу клуб одержал в октябре.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Алексей Михнов, Анатолий Голышев и Александр Кучерявенко. У «Югры» голы на свой счёт записали Войтех Полак, Никлас Бурстрём и Максим Пестушко, победный буллит реализовал Бурстрём.
Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.
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