И. Никитин: ровная игра, в которой ЦСКА реализовал моменты, а «Барыс» — нет

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от выигранной встречи с казахстанским «Барысом», которая завершилась со счётом 4:1. Победа стала для московских «армейцев» 11-й подряд, астанинский коллектив из последних 11 матчей выиграл только один.



«Игра была достаточно ровная. Отличие в том, что мы реализовали моменты, а „Барыс“ — нет. Сегодня имели меньше моментов, чем в Астане, но выиграли», — приводит слова Никитина ТАСС.



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