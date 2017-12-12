«Колорадо» с Задоровым переиграл «Питтсбург», Малкин набрал 1 очко

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 47-й минуте счёт открыл Марк Барберио, а Блейк Комо на 59-й минуте удвоил преимущество «Эвеланш». Гол престижа в составе «Питтсбурга» провёл Фил Кессел (60).

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин набрал 1 (0+1) очко. Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов участия в матче не принимал, а его партнёр по команде Джонатан Бернье сделал 39 сейвов. Защитник Никита Задоров провёл на льду 17 минут.

Видео гола Барберио можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».