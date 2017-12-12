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«Колорадо» с Задоровым переиграл «Питтсбург», Малкин набрал 1 очко

Хоккей

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 47-й минуте счёт открыл Марк Барберио, а Блейк Комо на 59-й минуте удвоил преимущество «Эвеланш». Гол престижа в составе «Питтсбурга» провёл Фил Кессел (60).

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин набрал 1 (0+1) очко. Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов участия в матче не принимал, а его партнёр по команде Джонатан Бернье сделал 39 сейвов. Защитник Никита Задоров провёл на льду 17 минут.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2017, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1 : 2
0:0, 0:0, 1:2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Барберио – 46:17 (5x5), 0:2 – Комо (Джонсон) – 58:31 (en), 1:2 – Кессел (Малкин, Гюнцель) – 59:48 (6x5)

Видео гола Барберио можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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