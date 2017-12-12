Перри получил травму, ударившись коленом в столкновении со Скиннером

Нападающий «Анахайм Дакс» Кори Перри получил травму в матче с «Каролиной Харрикейнз», который завершился победой его команды со счётом 3:2.



Форвард столкнулся с Джеффом Скиннером в первом периоде, ударившись коленом о ногу соперника. Перри покинул площадку с помощью врачей и не вернулся в игру. После матча главный тренер «Анахайма» Рэнди Карлайл сообщил, что нападающий проходит обследование в больнице и пока нет информации о серьёзности травмы.



Перри является лучшим бомбардиром «Анахайма» в этом сезоне, набрав 22 (6+16) очка в 31 матче.



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