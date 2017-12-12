Чирлидеры «Торпедо» выиграли конкурс на самую красивую группу поддержки в КХЛ

12 декабря завершился финал голосования за самую красивую группу поддержки в КХЛ. В финале участвовали группы поддержки СКА, «Торпедо» и «Северстали».

Выбери самую красивую группу поддержки КХЛ. Финал Финальная стадия главного конкурса хоккейного сезона по схеме плей-офф.

После проверки голосов было определено, что девушки из группы поддержки «Торпедо» набрали наибольшее число голосов. Второе место заняла «Северсталь», третье — СКА. В 2016 году в этом конкурсе победил СКА.

В полуфинале СКА оказался сильнее «Спартака», во втором полуфинале «Торпедо» и «Северсталь» набрали равное количество голосов и вдвоём прошли в следующий раунд.

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