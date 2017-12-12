Гол Сергачёва признан лучшим моментом игры россиян на прошедшей неделе в НХЛ

НХЛ опубликовала подборку лучших моментов игры россиян на прошедшей неделе.
1. Шайба Михаила Сергачёва в игре с «Виннипег Джетс».
2. Гол Александра Овечкина с неудобной руки в матче с «Сан-Хосе Шаркс».
3. Шайба Евгения Малкина в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».
4. Гол Николая Голдобина в ворота «Каролины Харрикенйз».
5. Сейвы Сергея Бобровского в игре с «Нью-Джерси Дэвилз».
6. Гол Евгения Кузнецова с передачи Александра Овечкина в матче с «Чикаго Блэкхоукс».
7. Шайба Никиты Кучерова в матче с «Виннипег Джетс».
8. Сейв Андрея Василевского в игре с «Нью-Йорк Айлендерс».
9. Шайба Артёма Анисимова в ворота «Аризоны Койотс».
10. Гол Владислава Наместникова в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
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Свечников вернулся после травмы, Якупов не проходит в состав «Колорадо», а Кучеров и Овечкин забросили 20-е шайбы.
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