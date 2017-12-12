Гол Кузнецова, силовой Задорова и другие моменты недели НХЛ в слоу-мо

НХЛ опубликовала подборку лучших моментов прошедшей недели в режиме съёмки «супер слоу-мо».



В видео попали гол Евгения Малкина в ворота «Баффало Сэйбрз», шайба Тайлера Сегина в игре с «Колорадо Эвеланш» и бурное празднование Александра Радулова, который повалил партнёра на лёд, гол Евгения Кузнецова в ворота Сергея Бобровского, шайба Стивена Стэмкоса в ворота Семёна Варламова, мощный силовой приём Никиты Задорова в игре с «Даллас Старз», сейв Семёна Варламова в матче с «Баффало» и другие моменты.

Русская неделя в Америке: в НХЛ нет суше Бобровского и щедрее Панарина Свечников вернулся после травмы, Якупов не проходит в состав «Колорадо», а Кучеров и Овечкин забросили 20-е шайбы.

Видео можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.