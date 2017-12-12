Ковальчук — о решении поехать на ОИ-2018: каждый спортсмен отдаст все свои силы

Нападающий петербургского СКА и сборной России Илья Ковальчук прокомментировал решение Олимпийского комитета России отправить спортсменов на ОИ-2018 под нейтральным флагом. Напомним, Международный олимпийский комитет запретил российский флаг и другую символику из-за допинговых скандалов.



«Каждый наш спортсмен на Олимпийских играх в Пхёнчхане отдаст всё, что может. Кому повезёт больше, тот привезёт медаль. Дай бог, что по окончании Олимпиады мы пройдём под нашим флагом. Всем удачи, спасибо большое», — заявил Ковальчук.

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