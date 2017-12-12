«Северсталь» расторгла контракт с нападающим Земченко

Нападающий Игнат Земченко и ХК «Северсталь» расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт череповецкой команды.



В текущем регулярном чемпионате 25-летний хоккеист провёл за череповчан 15 игр, в которых набрал 2 (0+2) результативных балла при показателе полезности «0» и 15 минутах штрафного времени. В среднем на площадке Земченко проводил около 11 минут за встречу.



Ранее он также выступал за «Сибирь» и «Металлург» Нк.



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