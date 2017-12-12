Хоккеистка Смоленцева — о своей дисквалификации: это кошмар, подам апелляцию

Хоккеистка Екатерина Смоленцева, пожизненно отстранённая МОК от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи, сообщила, что намерена подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.



«Я в шоке, это кошмар. Мы, конечно, не согласны, будем подавать апелляцию в CAS. Вообще я со спортом закончила. Надеюсь, на положительный исход, мы уверены в своих поступках, у нас ничего не нашли, какие-то царапины просто», — рассказала Смоленцева в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Напомним, сегодня стало известно о пожизненном отстранении шести российских хоккеисток от участия в Олимпийских играх.

МОК пожизненно отстранил от участия в ОИ 6 российских хоккеисток