МОК не имеет претензий к мужской сборной России по хоккею

Федерация хоккея России на своём официальном сайте сообщила, что Международный олимпийский комитет не имеет претензий к мужской сборной России по хоккею.



«У Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства, Международной федерации хоккея отсутствуют претензии к мужской сборной России по хоккею», — указано на сайте ФХР.



Напомним, сегодня стало известно о пожизненном отстранении шести российских хоккеисток от участия в Олимпийских играх — Инны Дюбанок, Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Анны Шибановой, Екатерины Смоленцевой и Галины Скибы.

МОК пожизненно отстранил от участия в ОИ 6 российских хоккеисток