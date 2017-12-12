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МОК не имеет претензий к мужской сборной России по хоккею

Хоккей

Федерация хоккея России на своём официальном сайте сообщила, что Международный олимпийский комитет не имеет претензий к мужской сборной России по хоккею.

«У Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства, Международной федерации хоккея отсутствуют претензии к мужской сборной России по хоккею», — указано на сайте ФХР.

Напомним, сегодня стало известно о пожизненном отстранении шести российских хоккеисток от участия в Олимпийских играх — Инны Дюбанок, Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Анны Шибановой, Екатерины Смоленцевой и Галины Скибы.

МОК пожизненно отстранил от участия в ОИ 6 российских хоккеисток
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