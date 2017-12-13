«Вашингтон» победил «Колорадо», Кузнецов набрал 3 очка

«Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе «Вашингтона» отличились Якуб Врана (6-я минута), Джон Карлсон (38), Бретт Коннолли (46), Мэтт Нисканен (57) и Деванте Смит-Пелли (60). За «Эвеланш» шайбы забросили Колин Уилсон (25) и Тайсон Джост (59).

Российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов набрал 3 (0+3) очка, его партнёр по команде Александр Овечкин отыграл 15 минут 18 секунд, защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 23 минуты 39 секунд. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 22 из 26 бросков по своим воротам. Защитник Никита Задоров отыграл 16 минут 45 секунд.

Эта победа стала для «Вашингтона» пятой в последних шести матчах.

Видео гола Нисканена с передачи Кузнецова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».