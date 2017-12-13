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«Эдмонтон» забил 7 голов «Коламбусу», Макдэвид набрал 4 очка, Слепышев — 1

Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел разгромное поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.

В составе «Эдмонтона» отличились Зак Кассиан (6-я минута), Райан Ньюджент-Хопкинс (27), Мэтт Беннинг (37), Милан Лучич (40), Марк Летестю (40), Ессе Пульюярви (54) и Коннор Макдэвид (58). В активе Макдэвида также три результативные передачи. За «Коламбус» голы забили Оливер Бьёркстранд (47) и Джек Джонсон (49).

Форвард «Ойлерз» Антон Слепышев набрал 1 (0+1) очко. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский провёл на льду 40 минут, пропустил 5 шайб и отразил 21 бросок, после чего был заменён на Йоонаса Корписало. Нападающий Артемий Панарин отыграл 17 минут 26 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2017, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2 : 7
0:1, 0:4, 2:2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Кассиан (Летестю, Слепышев) – 05:55 (5x5), 0:2 – Ньюджент-Хопкинс (Каммальери, Беннинг) – 26:27 (5x4), 0:3 – Беннинг (Макдэвид, Броссуа) – 36:41 (5x5), 0:4 – Лучич (Макдэвид, Драйзайтль) – 39:09 (5x4), 0:5 – Летестю – 39:59 (4x5), 1:5 – Бьёркстранд (Нутиваара, Харрингтон) – 46:28 (5x5), 2:5 – Джонсон (Бьёркстранд, Калверт) – 48:59 (5x5), 2:6 – Пульюярви (Макдэвид, Нурс) – 53:44 (5x5), 2:7 – Макдэвид (Пульюярви) – 57:46 (5x5)

Видео гола Кассиана можно посмотреть на странице «Эдмонтона» в «Твиттере».

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