«Эдмонтон» забил 7 голов «Коламбусу», Макдэвид набрал 4 очка, Слепышев — 1

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел разгромное поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.

В составе «Эдмонтона» отличились Зак Кассиан (6-я минута), Райан Ньюджент-Хопкинс (27), Мэтт Беннинг (37), Милан Лучич (40), Марк Летестю (40), Ессе Пульюярви (54) и Коннор Макдэвид (58). В активе Макдэвида также три результативные передачи. За «Коламбус» голы забили Оливер Бьёркстранд (47) и Джек Джонсон (49).

Форвард «Ойлерз» Антон Слепышев набрал 1 (0+1) очко. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский провёл на льду 40 минут, пропустил 5 шайб и отразил 21 бросок, после чего был заменён на Йоонаса Корписало. Нападающий Артемий Панарин отыграл 17 минут 26 секунд.

Видео гола Кассиана можно посмотреть на странице «Эдмонтона» в «Твиттере».