Сергачёв впервые в карьере провёл на площадке более 21 минуты

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче с «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:0.

19-летний защитник «молний» Михаил Сергачёв впервые в карьере провёл на площадке больше 21 минуты. Его игровое время составило 21 минуту 30 секунд, предыдущий личный рекорд он установил в матче с «Виннипег Джетс» (19.23).

Кроме того, он отметился 21-м набранным очком в сезоне. В третьем периоде он сделал голевую передачу на Никиту Кучерова, всего в 30 играх на счету Сергачёва 21 (7+14) очков, он является лучшим бомбардиром-защитником среди новичков и шестым – в списке бомбардиров среди новичков.

Видео гола Кучерова с передачи Сергачёва можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».