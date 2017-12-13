Евгений Кузнецов стал второй звездой матча с «Колорадо»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:2.



Второй звездой матча признан нападающий «столичных» Евгений Кузнецов, который оформил ассистентский хет-трик, провёл на площадке 14 минут 10 секунд и завершил матч с показателем полезности «+2».



Первой звездой стал защитник Джон Карлсон, отметившийся заброшенной шайбой, третьей – защитник Мэдисон Боуи, набравший 2 (0+2) очка.

Видео гола Нисканена с передачи Кузнецова можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.