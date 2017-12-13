Джонсон: Василевский любит безнадёжные положения, чтобы потом всех удивить

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон после победы в матче с «Сент-Луис Блюз» (3:0) прокомментировал игру вратаря Андрея Василевского и его невероятный сейв после странного отскока шайбы от закругления заградительного стекла.



«Это невероятно. Я видел, как он делает это на тренировках. Мне кажется, он из тех ребят, кто на самом деле любит оказываться в безнадёжном положении, просто чтобы все потом сходили с ума от удивления. Я даже не представляю, как возможно делать то, на что он способен», — цитирует Джонсона Tampa Bay Times.

Видео сейва Василевского можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».