«Вегас» проиграл «Каролине» по буллитам в первом матче Флёри после сотрясения

«Вегас Голден Найтс» потерпел поражение в домашнем матче с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 2:3 Б.



Команды дважды обменялись заброшенными шайбами во втором периоде: Маркус Крюгер вывел «ураганов» вперёд, а Дерек Энгелланд сравнял счёт. Затем Тревор ван Римсдайк сделал счёт 2:1, но «Вегас» вновь отыгрался благодаря голу Райлли Смита.



Победитель определился в серии послематчевых бросков, решающий буллит на свой счёт записал Филлип Ди Джузеппе.



Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флёри провёл первый матч после сотрясения мозга, которое получил в начале сезона, и отразил 35 из 37 бросков. Он пропустил последние 25 игр команды.

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Видео гола Смита можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.