«Чикаго» — «Флорида»: вратарь Раймер побил форварда Уингелса

«Флорида Пантерз» проиграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 2:3 ОТ.



В концовке третьего периода вратарь «пантер» Джеймс Раймер зафиксировал шайбу на льду ловушкой, после чего нападающий «Чикаго» Томми Уингелс пытался добить шайбу. Раймер ударом клюшки сбил соперника с ног и стал бить его блином по голове. Уингелс поднялся на ноги и хотел ответить Раймеру, но на помощь вратарю пришли Джаред Макканн и Алекс Петрович.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.