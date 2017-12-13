Василевский – о своём сейве: это инстинкты, мне просто повезло

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал победу в матче с «Сент-Луис Блюз» (3:0) и свой сейв после отскока шайбы от закругления заградительного стекла.



«Здорово одержать победу, тем более в прошлом году я провёл только половину матча здесь и пропустил четыре гола. Тогда была не лучшая моя игра. Сегодня ребята здорово играли, мы все заслужили этот «сухарь».



«Сент-Луис» точно лучшая команда на Западе. Это было непростое испытание для нас, но ребята здорово оборонялись перед моими воротами. Я тоже действовал хорошо, показал свою игру.



Что касается моего сейва, то это инстинкты. Мне просто повезло», — сказал Василевский.

Василевский великолепен, а Кучеров — снова номер один! Команда Тарасенко попала под горячую лапу Большого кота. Эти и другие события – в обзоре игрового дня НХЛ.

Видео сейва Василевского можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».