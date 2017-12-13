WHL: защитник «Мус Джо» Дмитрий Зайцев завершил матч с «+4»

Защитник команды WHL «Мус Джо» Дмитрий Зайцев завершил матч регулярного чемпионата с «Келоуной» с лучшим показателем полезности в команде — «+4», встреча закончилась победой его команды со счётом 6:3.

В текущем сезоне на счету россиянина 10 (1+9) очков при показателе полезности «+22».

Справка «Чемпионата»



Дмитрий Зайцев, родился 18 января 1998 года в Тольятти.



Выступал за юношеские команды магнитогорского «Металлурга», а также провёл 11 матчей за «Стальных Лисов» в МХЛ в сезоне-2014/15, забив один гол.



С 2015 года выступает в Северной Америке. Сезон-2015/16 провёл за «Уилкс-Барре» в NAHL – одной из главных юниорских лиг США, в 53 матчах набрал 22 (7+15) очка в 74 минуты штрафа. В 2016 году принял участие в юниорском чемпионате мира, в пяти матчах набрав 1 (0+1) очко.



С сезона-2016/17 играет в «Мус Джо». За это время провёл 97 игр и набрал 30 (3+27) очков при показателе полезности «+41».



В 2016 году задрафтован «Вашингтоном» в седьмом раунде под общим 207-м номером.