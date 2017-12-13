Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед КПК

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед первым матчем в рамках Кубка Первого канала.

Гид по Кубку Первого канала. Что? Где? Когда? Вся необходимая информация о предолимпийском этапе Евротура в Москве.

Вратари: Кошечкин, Сорокин, Шестёркин.

«Белые»: Гавриков – Войнов, Ковальчук – Шипачёв – Калинин, Григоренко.

«Синие»: Нестеров – Марченко, Телегин – Андронов – Плотников, Ничушкин.

«Красные»: Киселевич – Хафизуллин, Гусев – Шалунов – Капризов.

«Чёрные»: Яковлев – Зуб, Любушкин, Широков – Каблуков – Кетов.

Россияне проведут первый матч на турнире со Швецией, встреча состоится 14 декабря в Москве, начало — в 19:30 мск.

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Видео тренировки сборной России можно посмотреть также на «Чемпионате».