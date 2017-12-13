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Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед КПК

Хоккей

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед первым матчем в рамках Кубка Первого канала.

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Вратари: Кошечкин, Сорокин, Шестёркин.
«Белые»: Гавриков – Войнов, Ковальчук – Шипачёв – Калинин, Григоренко.
«Синие»: Нестеров – Марченко, Телегин – Андронов – Плотников, Ничушкин.
«Красные»: Киселевич – Хафизуллин, Гусев – Шалунов – Капризов.
«Чёрные»: Яковлев – Зуб, Любушкин, Широков – Каблуков – Кетов.

Россияне проведут первый матч на турнире со Швецией, встреча состоится 14 декабря в Москве, начало — в 19:30 мск.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео тренировки сборной России можно посмотреть также на «Чемпионате».

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