Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед КПК

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед первым матчем в рамках Кубка Первого канала.
Гид по Кубку Первого канала. Что? Где? Когда?
Вся необходимая информация о предолимпийском этапе Евротура в Москве.
Вратари: Кошечкин, Сорокин, Шестёркин.
«Белые»: Гавриков – Войнов, Ковальчук – Шипачёв – Калинин, Григоренко.
«Синие»: Нестеров – Марченко, Телегин – Андронов – Плотников, Ничушкин.
«Красные»: Киселевич – Хафизуллин, Гусев – Шалунов – Капризов.
«Чёрные»: Яковлев – Зуб, Любушкин, Широков – Каблуков – Кетов.
Россияне проведут первый матч на турнире со Швецией, встреча состоится 14 декабря в Москве, начало — в 19:30 мск.
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Видео тренировки сборной России можно посмотреть также на «Чемпионате».