Фастовский: доверяю и верю в Зубова, буду держать его в «Сибири» сколько смогу

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал решение заключить контракт с нападающим Роком Тичаром и назначение Владимира Юрзинова-младшего на пост главного тренера. Павел Зубов при этом остался в тренерском штабе. Также он рассказал о прошедшем совете директоров КХЛ.

«У Тичара были проблемы только в этом сезоне, а до этого всё у него было нормально. Не в этом дело. Я не сомневаюсь, что он усилит клуб, важно понять, как его использовать правильно, мы это понимаем. Мы же не просто так его взяли, рассчитываем на Тичара. Доверяю и верю в Зубова, буду держать его максимально, сколько смогу. Считаю его очень перспективным тренером, и никакой вины в том, что сейчас клуб не занимает то место, которое хотелось бы, нет. Как команда восприняла тренерскую рокировку? Давайте у команды спросим.

Олимпиаду на совете директоров КХЛ не обсуждали. Только вопросы лиги и её будущее. Глобальные вопросы насчёт развития в ближайшие три года. Прошлая трёхлетняя стратегия закончилась, надо принимать новую, всё согласуется между собой. Развитие лиги планомерное, все реформы продолжаются», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата Дарья Тубольцева.