Любушкин: не знал, что Знарок ещё не обыгрывал Канаду. Значит, обыграем

Защитник сборной России Илья Любушкин поделился ожиданиями от Кубка Первого канала, рассказал о желании выиграть медаль на Олимпиаде 2018 года и о шутках в команде о СКА и ЦСКА.

Знарок: СКА и ЦСКА – лидеры, этот состав на 90% поедет на Олимпиаду Кто сыграет из вратарей, поедет ли Мозякин на Олимпиаду и почему в сборной нет Владимира Ткачёва.

«У нас одна команда. Нет разделения на СКА, ЦСКА. Ощущаю себя отлично в этом коллективе. В «Локомотиве» дали напутственные слова и пожелали удачи. Сделаю всё возможное, чтобы попасть в итоговый состав, доказать своей игрой. Конечно, есть небольшие шутки про СКА и ЦСКА. Но это рабочая обстановка. Неизвестно, в какой команде меня ждать в следующем году и пойду ли я по пути Гаврикова.

Не мне решать, сколько представителей клубов с борной. Даже под нейтральным флагом сборная поедет биться за страну. Должны выигрывать олимпийскую медаль. Сейчас будет интересно сыграть с Канадой. Не знал, что Знарок до сих пор её не обыгрывал. Значит, обыграем. Кубок Первого канала – генеральная репетиция перед Олимпиадой. Что касается силовых приёмов, то всегда стараюсь играть в своём стиле. Не думаю, что многое изменится в моей игре», — передаёт слова Любушкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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