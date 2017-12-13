Воропаев: КХЛ следует уравнять в правах российские и иностранные клубы

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев подвёл итоги завершившегося в Москве собрания руководителей клубов лиги.

«В первую очередь отметил бы, что в новой стратегии предусмотрено выравнивание возможностей клубов. Надеюсь, что эти положения в итоге будут реализованы. Кроме того, я положительно отношусь к введению жёсткого потолка зарплат. Что касается зарабатывания клубами денег, то у клубов и так есть стимул к этому. Хорошо, что в стратегии предусмотрены положения, которые помогут клубам в этом плане. Хорошо бы было ещё уравнять в правах российские и иностранные клубы», — приводит слова Воропаева официальный сайт КХЛ.