Источник: «Северсталь» входит в тройку главных кандидатов на исключение из КХЛ

Как сообщает «Р-Спорт», тольяттинская «Лада», ханты-мансийская «Югра» и череповецкая «Северсталь» находятся на трёх последних местах в специальном рейтинге КХЛ, согласно которому по итогам сезона-2017/18 лига будет сокращена с 27 до 24 команд.

КХЛ разработала специальный рейтинг из восьми критериев, согласно которому исключит по итогам сезона три клуба. В него входят спортивные результаты, посещаемость домашних матчей, телевизионные рейтинги, финансовая стабильность и так далее.

Череповецкий клуб занимает девятое место в Западной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на одно очко. «Лада» и «Югра» занимают последние два места в Восточной конференции и сохраняют лишь теоретические шансы на попадание в восьмёрку.

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