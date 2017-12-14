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Гол Бурмистрова не помог «Ванкуверу» избежать разгрома в игре с «Нэшвиллом»

Хоккей

Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду потерпели разгромное поражение в игре с «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу гостей.

Бурмистров забросил вторую шайбу в сезоне, прервав 15-матчевую серию без шайб

В составе хозяев единственную шайбу забросил российский форвард Александр Бурмистров, сумевший прервать 15-матчевую серию без голов, в составе победителей дубль на счету защитника Пи Кей Суббэна, по голу в активе нападающих команды Виктора Арвидссона, Филипа Форсберга, Крэйга Смита, Кевина Фиалы и Калле Ернкрока.

Серия поражений «Ванкувера» достигла четырёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2017, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1 : 7
0:2, 1:2, 0:3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Суббэн – 01:33 (5x5), 0:2 – Арвидссон (Джохансен, Йози) – 14:38 (4x5), 0:3 – Суббэн – 23:05 (5x5), 1:3 – Бурмистров (Бисер, Седин) – 25:01 (5x4), 1:4 – Форсберг (Смит, Джохансен) – 26:00 (5x4), 1:5 – Смит (Экхольм, Фиала) – 48:48 (5x5), 1:6 – Фиала (Туррис, Смит) – 51:57 (5x5), 1:7 – Ернкрок (Форсберг) – 52:37 (5x5)
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