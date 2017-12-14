Гол Бурмистрова не помог «Ванкуверу» избежать разгрома в игре с «Нэшвиллом»

Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду потерпели разгромное поражение в игре с «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу гостей.

Бурмистров забросил вторую шайбу в сезоне, прервав 15-матчевую серию без шайб

В составе хозяев единственную шайбу забросил российский форвард Александр Бурмистров, сумевший прервать 15-матчевую серию без голов, в составе победителей дубль на счету защитника Пи Кей Суббэна, по голу в активе нападающих команды Виктора Арвидссона, Филипа Форсберга, Крэйга Смита, Кевина Фиалы и Калле Ернкрока.

Серия поражений «Ванкувера» достигла четырёх матчей.