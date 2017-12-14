Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем со Швецией

Матч сборных России и Швеции состоится сегодня в Москве, начало — в 19:30 мск.
Тройки нападения не претерпели изменений по сравнению с открытой тренировкой 13 декабря, в парах защитников лишь поменялись местами защитники ЦСКА Алексей Марченко и Богдан Киселевич.
Вратари: Кошечкин, Сорокин, Шестёркин.
«Белые»: Гавриков – Войнов, Ковальчук – Шипачёв – Калинин, Григоренко.
«Синие»: Нестеров – Киселевич, Телегин – Андронов – Плотников, Ничушкин.
«Красные»: Марченко – Хафизуллин, Гусев – Шалунов – Капризов.
«Чёрные»: Яковлев – Зуб, Любушкин, Широков – Каблуков – Кетов.
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