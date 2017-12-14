Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Итоги дня для россиян в АХЛ: Дыбленко набрал 20 минут штрафа, Педан забил

Хоккей

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 9 матчей. Защитник «Бингхэмптон Дэвилз» Ярослав Дыбленко получил два 10-минутных штрафа в выездном матче с «Беллвилль Сенаторз» (4:3 Б) за неспортивное поведение – второе удаление было вынесено с формулировкой «до конца матча». Защитник «Уилкз Барре» Андрей Педан набрал 2 (1+1) очка и забил свой второй гол в сезоне, чем помог «пингвинам» обыграть «Спрингфилд Тандербёрдс» (6:3), а форвард «Лихай Вэлли Фэнтомз» Радель Фазлеев забросил первую шайбу в регулярном чемпионате.

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Фазлеев (н)«Лихай Вэлли»1+003+1
Зыков (н)«Шарлотт»1+020+1
Толчинский (н)«Шарлотт»0+012-1
Е. Свечников (н)«Гранд-Рапидс»0+043-1
Гурьянов (н)«Техас»0+0020
Тянулин (н)«Таксон»0+000-1
Мамин (н)«Спрингфилд»1+0040
Педан (з)«Уилкз Барре»1+124+2
Дыбленко (з)«Бингхэмптон»0+0202-1
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент