Итоги дня для россиян в АХЛ: Дыбленко набрал 20 минут штрафа, Педан забил

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 9 матчей. Защитник «Бингхэмптон Дэвилз» Ярослав Дыбленко получил два 10-минутных штрафа в выездном матче с «Беллвилль Сенаторз» (4:3 Б) за неспортивное поведение – второе удаление было вынесено с формулировкой «до конца матча». Защитник «Уилкз Барре» Андрей Педан набрал 2 (1+1) очка и забил свой второй гол в сезоне, чем помог «пингвинам» обыграть «Спрингфилд Тандербёрдс» (6:3), а форвард «Лихай Вэлли Фэнтомз» Радель Фазлеев забросил первую шайбу в регулярном чемпионате.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Фазлеев (н)
|«Лихай Вэлли»
|1+0
|0
|3
|+1
|Зыков (н)
|«Шарлотт»
|1+0
|2
|0
|+1
|Толчинский (н)
|«Шарлотт»
|0+0
|1
|2
|-1
|Е. Свечников (н)
|«Гранд-Рапидс»
|0+0
|4
|3
|-1
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|0+0
|0
|2
|0
|Тянулин (н)
|«Таксон»
|0+0
|0
|0
|-1
|Мамин (н)
|«Спрингфилд»
|1+0
|0
|4
|0
|Педан (з)
|«Уилкз Барре»
|1+1
|2
|4
|+2
|Дыбленко (з)
|«Бингхэмптон»
|0+0
|20
|2
|-1