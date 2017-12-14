Итоги дня для россиян в АХЛ: Дыбленко набрал 20 минут штрафа, Педан забил

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 9 матчей. Защитник «Бингхэмптон Дэвилз» Ярослав Дыбленко получил два 10-минутных штрафа в выездном матче с «Беллвилль Сенаторз» (4:3 Б) за неспортивное поведение – второе удаление было вынесено с формулировкой «до конца матча». Защитник «Уилкз Барре» Андрей Педан набрал 2 (1+1) очка и забил свой второй гол в сезоне, чем помог «пингвинам» обыграть «Спрингфилд Тандербёрдс» (6:3), а форвард «Лихай Вэлли Фэнтомз» Радель Фазлеев забросил первую шайбу в регулярном чемпионате.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Фазлеев (н) «Лихай Вэлли» 1+0 0 3 +1 Зыков (н) «Шарлотт» 1+0 2 0 +1 Толчинский (н) «Шарлотт» 0+0 1 2 -1 Е. Свечников (н) «Гранд-Рапидс» 0+0 4 3 -1 Гурьянов (н) «Техас» 0+0 0 2 0 Тянулин (н) «Таксон» 0+0 0 0 -1 Мамин (н) «Спрингфилд» 1+0 0 4 0 Педан (з) «Уилкз Барре» 1+1 2 4 +2 Дыбленко (з) «Бингхэмптон» 0+0 20 2 -1