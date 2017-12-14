Витолиньш: конечно, Дацюк нужен сборной России на Олимпиаде

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, почему Антон Белов не попал в основную команду на КПК, а также оценил перспективы Павла Дацюка принять участие в Олимпиаде-2018.

«По Белову решили, что ему Евротур с норвежцами больше поможет. У него была травма, так что здесь мы не могли бы дать ему такое игровое время, как там. Вообще, в олимпийской сборной очень много кандидатов и сильных хоккеистов, которые претендуют на попадание в основную команду. Наверняка что-то ещё будет меняться. У нас две команды, из которых будем выбирать. Мы знаем уровень Дацюка, и этот уровень очень высок. Как мы убедились в Сочи, Паша пока ещё не очень готов. Если он получил бы новую травму в Москве, это было бы очень плохо. Мы знаем, что если Паша здоров, он может очень многое и, конечно, нужен команде.



Что касается Сергея Калинина и его прогресса в этом сезоне, то это хороший силовой форвард. Мы знаем его сильные стороны и стараемся ставить Серёгу с Ковальчуком и Дацюком, чтобы в звене был креативный игрок и хоккеист силового плана. Он выполняет всё, что мы от него требуем. Конечно, хочется побольше голов, но на самом деле он забивает не так и мало.



Да, вчера Марченко занимался с Нестеровым, а сегодня с Киселевичем, но это рабочий процесс. В матче со шведами надо будет часто меняться, так что каждый защитник должен быть готов сыграть в любой паре. Защитники будут меняться быстрее, чем нападающие», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.