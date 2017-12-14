Фазель: первый раз слышу, что Третьяка могут не допустить до Олимпиады

Президент IIHF Рене Фазель прокомментировал ситуацию с возможным запретом защитнику сборной России Антона Белова и президенту ФХР Владислава Третьяка участвовать в Олимпиаде 2018 года в Корее.

«Сможет ли Антон Белов сыграть на Олимпиаде, если у него были проблемы с допингом? Вопрос открыт.

Какие шансы допуска Владислава Третьяка? Вообще первый раз слышу об этом. Думаю, в решении МОК говорилось о тренерах. Я не уверен. Вы знаете, что Владислав — многократный олимпийский чемпион», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.