Ро: «Авангард» каждый год выступает хорошо, рад быть частью команды

Нападающий омского «Авангарда»Чад Ро поделился первыми впечатлениями после своего обмена в стан «ястребов».



«Всё хорошо! Рад быть здесь. Провёл отличную первую тренировку и с нетерпением жду первого матча. Омская команда каждый год выступает хорошо, и я очень рад стать частью этого коллектива!



Мои сильные стороны? Думаю, я одинаково удачно могу играть как в защите, так и в нападении. Люблю активно идти на ворота, ищу возможность забить гол. Я играю там, где это больше всего необходимо команде на данный момент. В центре я выходил практически всю мою карьеру, но спокойно могу играть и на краю. Комфортно себя чувствую и в центре, и на фланге», — цитирует Ро официальный сайт «Авангарда».

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