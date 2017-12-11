Нападающий «Авангарда» Эверберг перешёл в «Нефтехимик» в обмен на Ро

«Авангард» обменял нападающего Денниса Эверберга в «Нефтехимик» на центрфорварда Чада Ро, сообщается на официальном сайте омского клуба.

Скабелка ругает легионеров. Что не так с игрой «Авангарда»? Главный тренер омской команды сначала покритиковал иностранных игроков, а затем изменил своё мнение.

30-летний Ро в текущем сезоне провёл за нижнекамскую команду 30 матчей, в которых забросил 10 шайб и отметился тремя результативными передачами при показателе полезности "-2".

25-летний Эверберг проводит дебютный сезон в КХЛ. Он принял участие в 34 матчах и набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «+1».

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