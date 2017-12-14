Плотников: поражения от шведов не сидели в голове, играли в штатном режиме

Нападающий сборной России Сергей Плотников прокомментировал победу над Швецией на Кубке Первого канала (3:1).



«То, что мы проигрывали шведам на двух последних Кубках Первого канала, не сидело в голове. Мы хотели начать домашний этап Евротура с победы. Пропустили первыми, но всё было в штатном режиме. Калинин быстро забил, исполнил блестящий бросок, и мы стали играть лучше. Не сказал бы, что большинство у нас не получалось. В случае с буллитом Гусева, где, на наш взгляд, был гол, мы реализовали большинство. Да и когда Калинин забивал вторую, там игрок шведов только-только вышел. Нам надо играть в разной манере: и разыгрывать, и на пятаке активно действовать. Разнообразие будет лучше для команды. Сборная есть сборная. Неважно, кто сюда приезжает, — игроки СКА или других клубов. Важно быть одной командой», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Реванш взят! Россия додавила Швецию на Кубке Первого канала Команда Олега Знарка отомстила сопернику за прошлогоднее поражение.