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Кубок Стэнли — 2024 собрал рекордную телеаудиторию в США

Кубок Стэнли — 2024 собрал рекордную телеаудиторию в США
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Первые два раунда Кубка Стэнли — 2024 собрали рекордную телеаудиторию в США, сообщает ESPN.

В преддверии финалов конференции плей-офф НХЛ в среднем смотрят 1,16 млн зрителей США. Это на 9% больше, чем в прошлом году.

Просмотр полуфиналов конференций, где во всех четырёх сериях состоялось как минимум шесть игр, в среднем составил 1,55 млн — прирост на 12%. Отмечается, что первый раунд Кубка Стэнли — 2024 собрал в среднем 934 тыс. зрителей. Это второй по популярности просмотра первый раунд плей-офф НХЛ в США.

Напомним, в полуфинальных сериях плей-офф Национальной хоккейной лиги встретятся «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз», а также «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». Первый матч в финале Востока состоится в ночь на 23 мая, в финале Запада — 24 мая.

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