Ковальчук: с Канадой будет интересная игра, они привезли олимпийский состав

Капитан сборной России Илья Ковальчук прокомментировал победу над командой Швеции (3:1) на КПК.



«У Швеции хорошая команда. В первом периоде мы чуть нервничали, очень хотели выиграть, пропустили гол. Но потом собрались, здорово сыграл Кошечкин. Все молодцы сегодня. Все готовятся к Олимпиаде.



У Канады, с которой играем в субботу, приехала практически та команда, которая поедет на Олимпиаду. Предстоит интересный матч. Осталось провести две контрольные встречи, надо всё сделать, наиграть сочетания, большинство. На Корею, может, канадцы недонастроились. Они всегда в порядке. Будет интересная игра», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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