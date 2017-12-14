Знарок: есть проблемы с физическим состоянием игроков, у нас тяжёлый чемпионат

Главный тренер сборной России Олег Знарок подвёл итоги встречи со Швецией (3:1) на КПК.
«Довольны результатом. С физическим состоянием есть проблемы. Времени не так много, тяжёлый чемпионат, хотелось бы движение видеть лучше. Первая спецбригада большинства? Поставили Капризова в середину, но немножко не получилось. Мне тоже сказали, что в эпизоде с броском Гусева был гол, но мы ему сказали, чтобы покатался и не замёрз, пока судьи смотрели повтор. Кошечкин один гол пропустил, но выручал, молодец.
Матч сборной Канады вчера не смотрел. Мы готовимся к ним, идёт подготовка, будут перестановки в звеньях. Мы будем настраиваться, хотим порадовать болельщиков. Какие наработки могут быть к Олимпиаде, когда мы одну тренировку провели в этом составе? Хотя ребята несколько лет играют одни и те же. Всё зависит от физического состояния», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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