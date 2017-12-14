Андронов: состав Канады не важен, там собраны лучшие игроки из возможных

Нападающий сборной России Сергей Андронов поделился впечатлениями от игры со Швецией (3:1) и рассказал об ожиданиях от встречи с Канадой.



«У сборной России многое получалось, мы потихоньку находим взаимопонимание, идёт рабочий процесс. Как оценю состояние нашей команды? Да нормальное состояние, работаем, готовимся. Сезон идёт, были некоторые проблемы, но мы их решаем.



Будем готовиться к матчу с Канадой, при этом не важно, какой у них в данный момент состав. Мы действуем по своему плану. Как понимаю, там сейчас собраны лучшие хоккеисты, которые на данный момент есть в их распоряжении. Конечно, мы знаем многих из них по этому сезону и по другим годам, большинство имён на слуху в КХЛ, так что мы примерно представляем, чего ожидать от этой сборной. Не могу сказать, будет нам легче или тяжелее из-за особенностей состава канадцев», — передает слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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