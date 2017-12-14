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Фаст: сборная России была хороша, но Швеция провела не лучший матч

Хоккей

Вратарь сборной Швеции Виктор Фаст поделился впечатлениями от встречи со сборной России (1:3).

«Мы знали, что матч будет непростым. Думаю, мы могли сыграть лучше. Сборная России была хороша сегодня, но мы провели не лучший матч. В моменте перед буллитом было видно на повторе, что шайба не пересекла линию ворот. Назначили буллит, и соперник забил. Нечего сказать, хороший бросок.

Перед Кубком Карьяла у меня состоялся хороший разговор с главным тренером Рикардом Грёнборгом. Он приехал на встречу со мной. Знаю, почему меня не вызвали тогда. Если хотите знать причину, можете спросить у него. У меня есть друзья в сборной России, с которыми мы вместе играли в ЦСКА. Было здорово увидеть Киселевича, Андронова, Сорокина и других ребят. Я по ним скучал. Очень хорошие ребята, был рад с ними повидаться. Я бы соврал, если бы сказал, что знаю что-то о сборной Кореи. Будет интересно увидеть эту команду, мы не так часто с ними встречаемся, так что будет интересно», — передаёт слова Фаста корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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