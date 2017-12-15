Олимпийская сборная России одолела норвежцев в овертайме

Олимпийская сборная России обыграла команду Норвегии в товарищеском матче — 4:3 в овертайме. Команда Ильи Воробьёва трижды уступала в счёте, но всякий раз отыгрывались. Шайбы у россиян забрасывали Михаил Науменков, Андрей Кузьменко и Виктор Тихонов. В овертайме решающий бросок нанёс нападающий Владимир Ткачёв.



В следующем поединке сборная России 15 декабря сыграет с командой Словакии. 16 декабря россиянам предстоит встретиться с французами.

Воробьёв тренирует олимпийскую сборную России с 1 декабря.