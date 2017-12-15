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Олимпийская сборная России одолела норвежцев в овертайме

Хоккей

Олимпийская сборная России обыграла команду Норвегии в товарищеском матче — 4:3 в овертайме. Команда Ильи Воробьёва трижды уступала в счёте, но всякий раз отыгрывались. Шайбы у россиян забрасывали Михаил Науменков, Андрей Кузьменко и Виктор Тихонов. В овертайме решающий бросок нанёс нападающий Владимир Ткачёв.

В следующем поединке сборная России 15 декабря сыграет с командой Словакии. 16 декабря россиянам предстоит встретиться с французами.

Воробьёв тренирует олимпийскую сборную России с 1 декабря.

Товарищеские матчи (сборные)
14 декабря 2017, четверг. 22:00 МСК
Норвегия
3 : 4
1:1, 2:2, 0:0, 0:1
Россия (олимп.)
1:0 – Торесен (Олимб) – 02:46 (5x5), 1:1 – Науменков – 16:49 (5x5), 2:1 – Бастиансен (Россели Ольсен) – 22:47 (4x4), 2:2 – Кузьменко – 25:03 (5x5), 3:2 – Олимб (Торесен, Олимб) – 26:28 (5x5), 3:3 – Тихонов (Белов) – 33:58 (5x4), 3:4 – Ткачёв (Барабанов) – 63:56 (5x5)
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