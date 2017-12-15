«Коламбус» победил «Айлендерс», несмотря на хет-трик Бейли, у Панарина 2 очка

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

В составе «Коламбуса» отличились Зак Веренски (4-я минута), Маркус Нутиваара (7), Пьер-Люк Дюбуа (16), Сет Джонс (36), Ник Фолиньо (38) и Джош Андерсон (60). За «Айлендерс» три гола забил Джош Бейли (26, 34, 48), ещё одну шайбу забросил Кейси Цизикас (28).

Форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Голкипер Сергей Бобровский провёл весь матч и отразил 21 из 25 бросков по своим воротам.

Видео гола Веренски с передачи Панарина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».